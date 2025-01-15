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17:24, 15 января 2025Ценности

Ксения Собчак похвасталась сумкой за 760 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак похвасталась сумкой Loewe за 760 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка Ксения Собчак похвасталась дорогостоящей сумкой на фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 321 тысячу подписчиков.

43-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала в черно-белом платье миди с расклешенной юбкой бренда Viva Vox и красных туфлях на высокой танкетке Ferragamo. Среди прочего Собчак сделали укладку и яркий мейкап.

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Помимо этого, звезда надела серьги-кольца марки The Row и дополнила образ красной сумкой в виде клубники Loewe. Известно, что стоимость упомянутого аксессуара на официальном сайте бренда составляет 7400 долларов (760 тысяч рублей).

Ранее в январе психолог высмеяла образ Ксении Собчак в новой фотосессии. Эксперт проанализировала съемку журналистки, в которой она предстала в темно-синем платье и полупрозрачной накидке.

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