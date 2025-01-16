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12:40, 16 января 2025Спорт

Стала известна причина расставания Гвардиолы с женой после 30 лет брака

Тренер Гвардиола расстался с женой Серрой из-за контракта с «Манчестер Сити»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой после 30 лет брака из-за решения продлить контракт с английским клубом. Причина стала известна Daily Mail.

По информации источника, инициатором расставания была жена специалиста. Отмечается, что Серра обвиняет Гвардиолу в том, что он был слишком сосредоточен на своем профессиональном проекте. При этом, по мнению друзей пары, это может быть не окончательный развод, а разрыв.

О расставании Гвардиолы и Серры стало известно 14 января. Они приняли это решение в декабре 2024 года. Пара воспитывает троих детей.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне команда занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 35 очков.

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