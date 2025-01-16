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05:00, 16 января 2025Забота о себе

Стриптизер рассказал о неожиданных переменах в эротических предпочтениях женщин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Juice Flair / Shutterstock / Fotodom

Стриптизер с 40-летним стажем Майк Стрэттон рассказал, как в последние годы изменились эротические предпочтения женщин. Мнение танцовщика опубликовало издание Daily Mail.

По словам Стрэттона, впервые он разделся перед публикой в 1986 году и сегодня является самым старым стриптизером Великобритании. Мужчина утверждает, что за годы его карьеры требования женщин к эротическим танцам сильно изменились и стали намного более дикими, чем когда бы то ни было. В пример он привел тот факт, что сегодня многим нравится рисовать обнаженное мужское тело ради забавы. «Ты должен стоять голым посреди дня, окруженный 15 девушками, которые рисуют твои причиндалы», — описал он новомодный тренд.

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Еще одной неожиданной переменой Стрэттон назвал то, что самыми раскрепощенными клиентками стали пожилые женщины. «Скажем так, они не застенчивы. Ты рассчитываешь, просто приподнять какую-нибудь бабушку и не ожидаешь ничего особенного, а она тут же пытается сорвать с тебя одежду!» — признался танцовщик.

Мужчина добавил, что ему нравится выходить на сцену и выступать перед публикой. Он убежден, что такая работа помогает ему оставаться молодым.

Ранее австралийская порномодель платформы для взрослых Onlyfans Миа Бейли назвала популярный среди мужчин неожиданный фетиш. По ее словам, многие мужчины испытывают возбуждение, наблюдая за тем, как кто-то ее щекочет.

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