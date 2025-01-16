Стриптизер рассказал о неожиданных переменах в эротических предпочтениях женщин

Стриптизер с 40-летним стажем Майк Стрэттон рассказал, как в последние годы изменились эротические предпочтения женщин. Мнение танцовщика опубликовало издание Daily Mail.

По словам Стрэттона, впервые он разделся перед публикой в 1986 году и сегодня является самым старым стриптизером Великобритании. Мужчина утверждает, что за годы его карьеры требования женщин к эротическим танцам сильно изменились и стали намного более дикими, чем когда бы то ни было. В пример он привел тот факт, что сегодня многим нравится рисовать обнаженное мужское тело ради забавы. «Ты должен стоять голым посреди дня, окруженный 15 девушками, которые рисуют твои причиндалы», — описал он новомодный тренд.

Еще одной неожиданной переменой Стрэттон назвал то, что самыми раскрепощенными клиентками стали пожилые женщины. «Скажем так, они не застенчивы. Ты рассчитываешь, просто приподнять какую-нибудь бабушку и не ожидаешь ничего особенного, а она тут же пытается сорвать с тебя одежду!» — признался танцовщик.

Мужчина добавил, что ему нравится выходить на сцену и выступать перед публикой. Он убежден, что такая работа помогает ему оставаться молодым.

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