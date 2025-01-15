Порномодель назвала популярный среди мужчин неожиданный фетиш

Австралийская порномодель платформы для взрослых Onlyfans Миа Бейли назвала щекотку фетишем, который пользуется неожиданной популярностью среди мужчин. Причины этой необычной просьбы своих клиентов она объяснила Daily Star.

По словам Бейли, примерно раз в месяц к ней обращаются мужчины с просьбой записать видео, где ее щекочут. Девушка призналась, что, до того как стала работать в сфере эротики, она не задумывалась, что этот фетиш настолько распространен. «Мне кажется, щекотка создает ощущение реальности, а не фантазии. Смех свойственен каждому, поэтому, когда люди видят модель смеющейся, они получают удовольствие», — объяснила Бейли тягу к необычному фетишу.

Кроме того, она считает, что щекотка в качестве эротической игры помогает многим раскрыть истинную личность. К тому же в этом фетише есть элемент контроля и подчинения, что также привлекательно для многих.

Ранее мужчина пожаловался на конфликт с женой после секс-вечеринки. По его словам, супруга обиделась на него, хотя они оба участвовали в оргии.