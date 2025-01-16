Суд арестовал второго задержанного за теракт против генерала Кириллова

В Москве суд арестовал второго задержанного за теракт против генерала Кириллова

Суд взял под стражу фигуранта дела о теракте против российского генерала

Начало событий в новости Суд взял под стражу фигуранта дела о теракте против российского генерала

В Москве Басманный суд арестовал Батухана Точиева — второго задержанного за теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили РИА Новости.

По ходатайству следствия Точиев заключен под стражу на срок 1 месяц 3 суток, то есть до 17 февраля.

Ранее сообщалось об аресте по этому дела Рамазана Падиева. Свою вину он не признал.

По версии следствия, Батухан Точиев и Падиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Теракт против генерал-лейтенанта Кириллова произошел 17 декабря 2023 года в Москве на Рязанском проспекте.