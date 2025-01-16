В России дело о пропавших при вторжении ВСУ отправили в неработающий отдел полиции Суджи

Курянка Терехова: Дело пропавших при вторжении ВСУ отправили в захваченную Суджу

Дело о пропавших при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жителях региона отправили в неработающий отдел полиции в Судже. Об этом «Ленте.ру» рассказала курянка Елена Терехова, у которой на подконтрольной ВСУ территории остаются родители.

По словам Тереховой, сейчас она живет в Брянске, поэтому обратилась с заявлением о пропаже родных в отдел полиции по месту жительства. Однако когда брянские полицейские возбудили уголовное дело, то направили его в Суджу, хотя город уже был захвачен и там не работали никакие российские органы власти.

«В сентябре прислали мне уведомление о том, что отправили пакет документов на 14 листах в УВД города Суджа, на улицу Розы Люксембург, майору полиции такому-то. Однако на тот момент уже больше месяца Суджа была оккупирована», — рассказала Терехова. По ее словам, после этого она «поссорилась» с брянскими полицейскими и была вынуждена обратиться с заявлением уже в курскую полицию.

Родные Тереховой пропали в самом начале боев в Курской области. Утром 6 августа, когда началось вторжение ВСУ, она еще могла связаться с матерью, которая рассказала, что в городе «в целом нормально, сейчас постреляют, и все закончится». Затем связь начала пропадать. В 15:30 Терехова снова дозвонилась до родителей, ее мать ответила, что они складывают фотоальбомы в мешки и относят их в подвал.

«Я написала им, чтобы они быстро уезжали оттуда. Мама ответила, что они не могут, так как у них нет другого транспорта, кроме велосипедов. Мой папа — инвалид по слуху. А у мамы порок сердца, и на фоне стресса у нее могут возникнуть проблемы со слухом, голосом и ногами. Поэтому родители остались дома», — рассказала россиянка.

Позже ее родители нашлись на оккупированной территории — их на видео сняли украинцы.

«На записи они беседуют с тремя людьми в бронежилетах и с автоматами в руках. Родителям рассказали, что я их ищу», — сказала Терехова.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.