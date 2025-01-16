Трамп захотел спасти TikTok от запрета в США

WP: Трамп может принять указ, чтобы спасти TikTok от блокировки в США

Избранный президент США Дональд Трамп может принять указ, чтобы спасти TikTok от блокировки в США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Трамп обдумывает способы спасти положение невероятно популярного видеоприложения, говоря о нетрадиционных способах заключения сделок и юридических маневрах, таких как указ президента, который отменит закон, принятый Конгрессом в прошлом году при двухпартийной поддержке», — говорится в материале.

Планы Трампа вызвали сомнения у некоторых юристов, утверждающих, что слово президента не может полностью отменить закон, одобренный Конгрессом при подавляющей двухпартийной поддержке. Бывший советник Министерства юстиции по национальной безопасности Алан Розенштейн заявил, что указы «не являются волшебными документами, это просто пресс-релизы с более красивым бланком».

«TikTok по-прежнему будет запрещен, и для Apple и Google по-прежнему будет незаконным вести с ним бизнес. Но это сделает намерение президента не применять закон еще более официальным», — отметил Розенштейн.

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена ищет способ сохранить доступ жителей США к приложению TikTok после вступления в силу запрета на его работу 19 января.