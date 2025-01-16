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16:13, 16 января 2025Мир

Трампа назвали «решалой» мировых проблем

Глава РФПИ Дмитриев: Трамп может стать решалой мировых проблем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может стать «решалой» мировых проблем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что администрация Трампа гораздо более позитивна для мира, гораздо более прагматична», — заявил Дмитриев.

Он добавил, что у избранного американского лидера есть интересные идеи. В связи с этим возникает возможность для улучшения диалога между Вашингтоном и Москвой.

По мнению главы РФПИ, главным отличием будущей администрации от команды уходящего президента страны Джо Байдена является наличие успешных людей, «профессионалов своего дела».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о желании Дональда Трампа курировать «сделку века» по урегулированию конфликта на Украине. При этом у его будущей команды пока нет конкретного плана.

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