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03:01, 16 января 2025Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Артамонов: Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком МО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе (МО). Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход», — предупредил губернатор Липецкой области.

Артамонов призвал оставаться в безопасном месте до отмены сигнала тревоги.

14 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.

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