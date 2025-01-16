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18:19, 16 января 2025Спорт

В Бразилии 16-летний вратарь отразил пенальти грудью и умер

В Бразилии 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама отразил пенальти грудью и умер
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: g1

16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама, выступающий за неназванный любительский бразильский клуб из штата Амазонас, умер на тренировке. Об этом сообщает Globo.

Голкипер отразил пенальти, почувствовал резкую боль и не смог самостоятельно подняться. Мяч попал вратарю в грудь — между грудиной и диафрагмой.

По данным издания, тренировка проходила в отдаленной сельской местности, партнеры по команде решили на автомобиле довезти травмированного голкипера до лечебного учреждения. Дорога заняла 11 часов, врачи не смогли спасти Гаму.

Родственники умершего футболиста заявили, что у бразильца не было проблем с сердцем. На похороны семья Гамы пришла в футболках клуба «Гремио», за который болел вратарь.

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