В Кремле ответили на обвинения Запада в якобы подготовке терактов на самолетах

Песков: Слова Туска о подготовке терактов являются бездоказательными обвинениями

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы подготовке Россией терактов на самолетах «по всему миру» являются бездоказательными обвинениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — рассказал представитель Кремля.

Песков указал, что польские политики систематически продвигают антироссийские инициативы и обвиняют Москву в различных акциях, не соответствующих действительности. По его словам, в этом вопросе Варшава обошла многие страны Запада.

Ранее Туск заявил, что Россия якобы планировала совершение воздушных терактов против Польши и авиакомпаний по всему миру. Глава польского правительства добавил, что Варшава заинтересована в развитии противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, полагая, что она также может ей пригодиться.