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14:10, 16 января 2025Россия

В Кремле ответили заявившему о необходимости пойти на уступки Киеву члену команды Трампа

Пресс-секретарь Путина Песков: Позиция Москвы по переговорам с Киевом неизменна
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Позиция Москвы по переговорам с Киевом остается неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио, который ранее заявил о неизбежности уступок в ходе переговоров.

Песков напомнил, что летом 2024 года президент России Владимир Путин озвучил переговорную позицию Москвы. Она заключается в выводе украинских войск из Запорожской и Херсонской области, а также из республик Донбасса. Помимо этого, Киеву для достижения прочного мира придется отказаться от планов вступления в НАТО.

В конце 2024 года в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для начала российско-украинских переговоров. Ответственность за отсутствие прогресса на переговорном треке в администрации президента России возложили на Киев. Вместе с тем там выразили надежду на выход из стадии вооруженного противостояния и возврат к дипломатии.

ЖЗЛ
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