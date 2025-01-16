Представитель Кремля Песков подтвердил обязательства РФ по защите Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил обязательства России по защите Белоруссии от нападения радикалов. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, и других принятых решений. В связи с этим он подтвердил, что Москва не оставит Минск в беде.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда «миротворческого» контингента Запада. Он добавил, что в Польше для руководства процессами обучения боевиков создан координационный центр «Посполитое рушение».

До этого Вольфович рассказал о возможностях переданных Россией Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Он добавил, что этим оружием республика будет иметь в своем распоряжении «ударный кулак», позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.