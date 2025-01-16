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12:37, 16 января 2025Бывший СССР

В Латвии оценили готовность НАТО воевать на Украине

Глава МИД Латвии Браже заявила о неготовности НАТО воевать на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: M. Popow / IMAGO / Globallookpress.com

Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова напрямую воевать на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

«В настоящее время НАТО не готова вступать в войну, потому что четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать», — подчеркнула дипломат.

Браже оценила готовность альянса воевать на Украине на фоне дискуссий о возможном размещении западных войск в стране. По мнению главы МИД Латвии, возможное присутствие войск приведет к эскалации напряженности для Европы, которая пытается избежать подобного развития событий.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Британия начала интенсивные обсуждения размещения миротворцев на Украине. Отмечается, что отправка британских войск на Украину может стать одной из тем переговоров на предстоящей встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

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