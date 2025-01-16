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12:25, 16 января 2025Мир

В МИД России раскрыли детали разговора с ХАМАС

Замглавы МИД России Богданов провел телефонный разговор с представителями ХАМАС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел телефонный разговор с заместителем представителя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе разговора представители ХАМАС выразили признательность за усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, а также нашей принципиальной позиции в пользу справедливого решения палестинского вопроса», — отмечается в публикации.

Также в МИД России сообщили, что представители ХАМАС поделились своими ожиданиями от соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире.

Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.

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