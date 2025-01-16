В России 11-летний школьник упал с высоты во время занятий по спортивному туризму

В Красноярске 11-летний ребенок сорвался во время занятий по спортивному туризму

В Красноярске 11-летний школьник упал с шести метров во время занятий по спортивному туризму. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram.

«Предварительно установлено, что сегодня около 17:30 во время занятия по спортивному туризму 11-летний школьник взобрался по канату на высоту шести метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — говорится в сообщении.

Спасти ребенка не удалось. В прокуратуре отметили, что школьник занимался в секции около двух лет. Занятия проводил тренер, который состоит в штате учебного учреждения.

Прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы. Когда учительница отвлеклась на других детей, шестилетний мальчик залез на крышу хозяйственного помещения на территории российского образовательного учреждения и упал с высоты.