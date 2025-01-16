Мирошник: До инаугурации Трампа не исключены новые провокации Украины

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не исключены новые провокации со стороны Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».

«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы. Зеленский и его окружение демонстрируют крайнюю нервозность. И она направлена, главным образом, на недопущение любых вариантов налаживания диалога между США и Россией. Потому что, по сути дела, любой вариант прекращения кровопролития на Украине для Зеленского и его окружения политически смертельны», — сказал Мирошник.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.