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11:53, 16 января 2025Россия

В России высказались о рисках прямого столкновения с США

Депутат Чепа заявил о сокращении рисков прямого столкновения с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Риски прямого столкновения России и США достаточно высоки, но тем не менее они стали несколько ниже после избрания нового президента Штатов Дональда Трампа, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Подобные риски в сегодняшнем мире есть всегда, и они могут возникать даже исходя из каких-то вещей, происходящих вне нашей страны. И мы должны быть к этому готовы, — отметил политик. — Сейчас наши отношения с США находятся на небывало низком уровне, их поддержка Украины значительно повышает риски прямого столкновения. И все же ситуация с американскими выборами, на мой взгляд, эти риски сократила».

Еще во время своей предвыборной кампании Трамп, как напомнил Чепа, говорил о стремлении решить вопрос украинского конфликта путем переговоров, что, уверен депутат, уже является большим шагом вперед. Также избранный президент говорил о необходимости уменьшения поставок вооружений Украине, что также уменьшает риски столкновения двух держав.

«И все же мы видим, что США жестко отстаивают собственные интересы, игнорируя даже партнеров по НАТО, своих соседей. Так что мы все равно должны быть готовы, должны рассчитывать только на себя и, учитывая все это, выстраивать линию отношений со Штатами», — заключил политик.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправка новой помощи Украине приведет к прямому столкновению с Россией. По мнению аналитика, западные страны не понимают или не хотят признавать, что Москва готова к такому исходу.

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