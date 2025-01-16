В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

В Нижневартовске в ДТП со скорой помощью и Cadillac пострадали три человека

В Нижневартовске машина скорой помощи столкнулась с Cadillac. В ДТП пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции по российскому региону.

По данным ведомства, авария произошла на улице Комсомольский бульвар. Предварительно, ДТП спровоцировал 66-летний водитель автомобиля скорой помощи.

«При выезде с дворовой территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с [иномаркой]», — уточнили в УГИБДД.

Ранее в Чувашии легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи, ехавшую в роддом. В результате ДТП пять человек пострадали.