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09:40, 16 января 2025Россия

В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

В Нижневартовске в ДТП со скорой помощью и Cadillac пострадали три человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижневартовске машина скорой помощи столкнулась с Cadillac. В ДТП пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции по российскому региону.

По данным ведомства, авария произошла на улице Комсомольский бульвар. Предварительно, ДТП спровоцировал 66-летний водитель автомобиля скорой помощи.

«При выезде с дворовой территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с [иномаркой]», — уточнили в УГИБДД.

Ранее в Чувашии легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи, ехавшую в роддом. В результате ДТП пять человек пострадали.

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