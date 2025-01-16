Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 16 января 2025Экономика

В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки дронов на Татарстан
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки беспилотников на Татарстан. Об этом со ссылкой на руководителя исполнительного комитета российского города Айнура Исхакова и пресс-службу его администрации сообщает «Ъ Волга-Урал».

На данный момент в Альметьевске оборудованы 116 подвальных укрытий, однако со вчерашнего дня мэрия начала проводить дополнительную ревизию, чтобы увеличить их количество. «Еще добавляем 80 домов, чтобы можно было открыть [укрытия]», — поделился информацией Айнур Исхаков.

14 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку по ряду регионов РФ с использованием 200 дронов. В результате под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан, где на химзаводе в Казани загорелись три цистерны с топливом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      В российском регионе задержали бывшего главу района по подозрению в мошенничестве

      Мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей

      Зеленский пожаловался на неоснащенность почти половины подразделений ВСУ

      Лукашенко отказался отдавать государству «Минск»

      В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

      Найдена старейшая трехмерная карта

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше