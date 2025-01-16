В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки дронов на Татарстан

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки беспилотников на Татарстан. Об этом со ссылкой на руководителя исполнительного комитета российского города Айнура Исхакова и пресс-службу его администрации сообщает «Ъ Волга-Урал».

На данный момент в Альметьевске оборудованы 116 подвальных укрытий, однако со вчерашнего дня мэрия начала проводить дополнительную ревизию, чтобы увеличить их количество. «Еще добавляем 80 домов, чтобы можно было открыть [укрытия]», — поделился информацией Айнур Исхаков.

14 января Вооруженные силы Украины провели массированную атаку по ряду регионов РФ с использованием 200 дронов. В результате под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан, где на химзаводе в Казани загорелись три цистерны с топливом.