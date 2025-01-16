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13:48, 16 января 2025Россия

В российском городе заметили гуляющего по улицам тигра и сняли на видео

В городе Бикине Хабаровского края сняли на видео гуляющего по улице тигра
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В городе Бикине Хабаровского края камера наблюдения запечатлела гуляющего тигра. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На записи, сделанной на улице Октябрьской, видно, как хищник неспешно проходит по заснеженной дороге. Комментаторы за кадром отмечают, что тигр очень красивый и с зелеными глазами. Изучив территорию, животное направляется в сторону находившейся рядом собаки. «Ну и все, пошел собаку доставать. Так бы тоже одна голова в будке бы лежала от Персика», — говорит один из россиян.

Как сообщала в Telegram глава Бикинского муниципального округа Олеся Положенцева, сообщения о появлении тигра стали поступать 11 января. В результате пострадала одна собака. Информация о нападении на местных жителей не поступала.

Ранее в районе села Зимники в Приморском крае появился тигр-людоед. Как выяснилось, хищник растерзал направлявшегося на рыбалку мужчину. Позже зверя обнаружили и отстрелили.

ЖЗЛ
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