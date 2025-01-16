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08:23, 16 января 2025Россия

В российском регионе в результате атаки ВСУ поврежден частный дом

В Тамбовской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден частный дом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тамбовской области поврежден частный дом. Об этом сообщило правительство российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск.

«Пострадавших в результате налета нет. Обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома, вся необходимая помощь по ликвидации последствий будет оказана», — сообщили в правительстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. Больше всего — 15 летательных аппаратов — удалось сбить над Белгородской областью. Еще семь перехватили над Воронежской, 3 над Тамбовской и 2 над Курской областями.

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