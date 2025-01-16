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18:02, 16 января 2025Силовые структуры

В Запорожской области ФСБ и полиция нашли схрон оружия и боеприпасов

ФСБ и полиция Запорожской области нашли в лесу схрон оружия и боеприпасов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Запорожской области»

В Запорожской области сотрудники ФСБ и полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 16 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное полицейское управление.

По данным полиции, после получения оперативной информации о возможном местонахождении оборудованного схрона в одной из лесполос туда выдвинулись сотрудники полиции при содействии Росгвардии. Возле села Ленинское они нашли тайник, в котором находился переносной зенитный ракетный комплекс, 10 реактивных штурмовых гранатометов, реактивные противотанковые гранатометы, 54 снаряда и свыше 2000 патронов различного калибра.

Работа по выявлению и пресечению фактов распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на территории Запорожской области продолжается.

5 января сообщалось, что спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео.

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