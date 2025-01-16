«VK видео» обошел YouTube по числу ежедневных пользователей

Сервис «VK видео» на новогодних праздниках обошел видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей, передает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.
Ежедневная аудитория «VK видео» с 29 декабря по 8 января составила 41 миллион человек, YouTube — 33 миллиона. Третьим по числу ежедневных пользователей стал Rutube.
Наибольшее число пользoвателей у «VK видео» пришлось на 8 января и составило 42 миллиона человек.
Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. Общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки. В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковым днем стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут.