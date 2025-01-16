«VK видео» обошел YouTube по числу ежедневных пользователей

«VK видео» на Новый год обошел YouTube по числу ежедневных пользователей

Сервис «VK видео» на новогодних праздниках обошел видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей, передает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

Ежедневная аудитория «VK видео» с 29 декабря по 8 января составила 41 миллион человек, YouTube — 33 миллиона. Третьим по числу ежедневных пользователей стал Rutube.

Наибольшее число пользoвателей у «VK видео» пришлось на 8 января и составило 42 миллиона человек.

Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. Общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки. В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковым днем стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут.