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15:05, 16 января 2025Мир

Военный аналитик объяснил визит Стармера на Украину

Аналитик Рожин: Стармер хочет закрепить позиции Британии на Украине до Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carl Court / Reuters

Целью визита премьер-министра Великобритании Кира Стармер в Киев может стать желание Лондона закрепить свои позиции на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Таким мнением поделился с газетой «Взгляд» военный аналитик Борис Рожин.

«В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину», — заявил Рожин и добавил, что это связано с возвращением Трампа в Белый дом. Он объяснил, что члены Европейского союза (ЕС) и Великобритания готовятся к изменениям ситуации на Украине, так что «торопятся закрепить свои позиции».

Британия, по мнению аналитика, хочет показать свои интересы с помощью договора о «столетнем партнерстве». Тем самым Лондон хочет юридически обосновать возможность британского влияния «на длинной дистанции».

Рожин также отметил, что Зеленский лично заинтересован в этом договоре. Такое партнерство, как считает президент Украины, даст стране гарантии по поставкам техники и финансированию войск со стороны Британии. «А схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», — заключил военный аналитик.

О том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, стало известно ранее в четверг, 16 января. Целью его визита стало обсуждение гарантий безопасности Украине от Британии перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Также он приехал в Киев на подписание договора о «столетнем партнерстве».

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