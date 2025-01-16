Врач предупредил об опасности приема одного популярного витамина

Терапевт Абд Элбари: Передозировка витамином D ведет к гиперкальциемии

Передозировка витамином D ведет к опасным последствиям для здоровья, предупредил врач-терапевт Ахмед Абд Элбари. На публикацию специалиста в социальной сети TikTok обратило внимание издание Daily Mail.

По словам врача, долгое время считалось, что все люди, живущие в холодном и влажном климате, обязательно должны принимать добавки витамина D. Постепенно эти препараты стали настолько популярны, что их начали применять без необходимости и консультации с врачом. «На самом деле человеку нужно всего 10 микрограммов этого вещества в сутки, а максимальная его дозировка в добавках достигает 100 микрограммов», — объяснил врач.

По словам терапевта, длительный прием таких высоких доз витамина D вызывает гиперкальциемию — высокий уровень кальция в крови. «Это опасно, поскольку избыток кальция может откладываться в сердце и почках», — уточнил он.

Абд Элбари подчеркнул, что многие другие витамины не имеют таких явных негативных последствий, потому что их излишки быстро выводятся из организма вместе с мочой, но с витамином D этого не происходит. Из-за этого он накапливается и остается внутри организма.

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