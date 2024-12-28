Врач раскрыла неожиданный факт о печени

Гастроэнтеролог Бакаева: печень может восстанавливаться после отказа от алкоголя

Гастроэнтеролог Софья Бакаева рассказала, что печень может восстанавливаться после отказа от алкоголя. Неожиданный факт о печени врач раскрыла в Telegram.

Доктор объяснила, что поначалу алкоголь вызывает в печени ожирение, а жир провоцирует воспаление этого органа. «В ответ на это воспаление печень пытается как бы излечиться, производя рубцовую ткань (фиброз). Если это будет продолжаться и дальше, то вся печень станет рубцовой — это стадия называется циррозом», — рассказала Бакаева.

Однако печень может восстанавливаться, если перестать пить алкоголь, заверила врач. По ее словам, у людей с жировой дистрофией печени на восстановление этого органа уходит несколько недель, а у людей с воспалением печени или начальным фиброзом — несколько месяцев.

Если же у человека есть цирроз, выраженный фиброз или выраженная печеночная недостаточность, отказ от алкоголя также будет полезен. По словам Бакаевой, он снизит риск смерти и ухудшения печеночной недостаточности.

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