Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:28, 28 декабря 2024Забота о себе

Врач раскрыла неожиданный факт о печени

Гастроэнтеролог Бакаева: печень может восстанавливаться после отказа от алкоголя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог Софья Бакаева рассказала, что печень может восстанавливаться после отказа от алкоголя. Неожиданный факт о печени врач раскрыла в Telegram.

Доктор объяснила, что поначалу алкоголь вызывает в печени ожирение, а жир провоцирует воспаление этого органа. «В ответ на это воспаление печень пытается как бы излечиться, производя рубцовую ткань (фиброз). Если это будет продолжаться и дальше, то вся печень станет рубцовой — это стадия называется циррозом», — рассказала Бакаева.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Однако печень может восстанавливаться, если перестать пить алкоголь, заверила врач. По ее словам, у людей с жировой дистрофией печени на восстановление этого органа уходит несколько недель, а у людей с воспалением печени или начальным фиброзом — несколько месяцев.

Если же у человека есть цирроз, выраженный фиброз или выраженная печеночная недостаточность, отказ от алкоголя также будет полезен. По словам Бакаевой, он снизит риск смерти и ухудшения печеночной недостаточности.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала о вреде стакана воды натощак. По ее словам, польза этой привычки не доказана, в то же время она способна навредить пищеварению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

      В Кремле раскрыли предложения других стран провести переговоры по Украине

      Дело о покушении на теракт возбудили после поджога петард в российском банке

      В Кремле рассказали об одной новогодней традиции Путина

      Песков раскрыл уровень поддержки Путина среди россиян

      Задержание сотрудника Росжелдора за получение взятки попало на видео ФСБ

      Британский король отказался приглашать ближайших родственников на традиционное шествие

      Российский депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

      ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

      Врач раскрыла неожиданный факт о печени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше