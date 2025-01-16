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19:04, 16 января 2025Россия

ВСУ атаковали еще два населенных пункта в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Плотвянку и Архангельское под Белгородом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженных силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказались хутор Плотвянка и село Архангельское. Оба населенных пункта были атакованы беспилотниками. Повреждения получил частный дом автомобиль и склад. На территории последнего начался пожар.

Пострадавших нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Белгородская область, которая до начала боевых действий в Курской области была наиболее пострадавшим от атак ВСУ регионом, продолжает принимать новые удары со стороны Украины. Так, ранее 16 января украинские войска атаковали еще четыре населенных пункта — Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

ЖЗЛ
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