Захарова уличила Киев в желании заработать на сфабрикованных делах против России

Захарова: Представители Украины обязательно появляются там, где есть бюджеты

Представители Украины обязательно появляются там, где есть бюджеты. Так прокомментировала намерение Киева участвовать в распределении бюджетов Международного уголовного суда (МУС) официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на RuTube.

«Они [украинские власти] намерены участвовать в распределении бюджета этой структуры. А вот в это я верю. Там где есть бюджеты, там обязательно появятся представители Украины», — сказала она.

Захарова также напомнила, что при ратификации Римского статута Киевом были допущены оговорки, в соответствии с которыми в течение семи лет страна не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, «вероятно совершенных гражданами Украины».

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. В документе содержалась оговорка, согласно которой Киев не признает юрисдикцию МУС относительно ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.