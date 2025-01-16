Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:28, 16 января 2025Бывший СССР

Захарова уличила Киев в желании заработать на сфабрикованных делах против России

Захарова: Представители Украины обязательно появляются там, где есть бюджеты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Представители Украины обязательно появляются там, где есть бюджеты. Так прокомментировала намерение Киева участвовать в распределении бюджетов Международного уголовного суда (МУС) официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на RuTube.

«Они [украинские власти] намерены участвовать в распределении бюджета этой структуры. А вот в это я верю. Там где есть бюджеты, там обязательно появятся представители Украины», — сказала она.

Захарова также напомнила, что при ратификации Римского статута Киевом были допущены оговорки, в соответствии с которыми в течение семи лет страна не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, «вероятно совершенных гражданами Украины».

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. В документе содержалась оговорка, согласно которой Киев не признает юрисдикцию МУС относительно ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      Моргенштерн провел последний концерт перед отправкой на реабилитацию и попрощался

      Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

      Назван самый популярный у россиян седан

      Путину доложили о пострадавших при уборке пляжей от мазута волонтерах

      В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

      Россиянам назвали способы выселить проблемного соседа

      Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

      В Кремле подтвердили обязательства России по защите Белоруссии

      Назван срок исчерпания запасов газа в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше