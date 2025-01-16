Захарова прокомментировала вручение ноты протеста послу России в Армении

Захарова: Вручение ноты протеста послу РФ в Армении вызывает недоумение

Вручение ноты протеста послу России в Армении со стороны МИД республики вызывает недоумение. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что в Министерство иностранных дел Армении был вызван посол России Сергей Копыркин в связи с выпуском программы, вышедшей на российском телевидении 12 января.

В ее ходе, как заявили в армянском МИД, «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».