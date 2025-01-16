Захарова рассказала о предновогоднем настроении участников встречи в формате «Рамштайн»

Захарова: У участников встречи «Рамштайн» не было предновогоднего настроения

Среди участников встречи на американской военной авиабазе в Германии «Рамштайн» не наблюдалось предновогоднего настроения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Германии на американской базе "Рамштайн" в присутствии прибывшего украинского лидера Владимира Зеленского состоялась так называемая юбилейная встреча контактной группы по помощи Украине. Праздничного и предновогоднего настроения среди участников не наблюдалось, правда. Напротив, атмосфера скорее напоминала прощальную встречу», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, итоги мероприятия «явно разочаровали» Зеленского, и он «буквально не скрывал своего раздражения». Она указала на то, что западные союзники Киева «уже устали от постоянных запросов» украинских властей, так как их военные арсеналы «оказались небезграничными».

9 января Зеленский в ходе встречи в формате «Рамштайн» назвал безумием возможное решение Запада о прекращении поддержки Киева. Кроме того, как утверждает украинский лидер, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа для Европы и всего мира «начинается новая глава, когда надо сотрудничать еще больше».