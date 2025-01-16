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18:06, 16 января 2025Экономика

Жители дома в Москве попросили соседей не плевать в зеркало

Жители дома в Москве вывесили объявление с просьбой не плевать в зеркало
Мария Черкасова

Фото: Роман Балаев / Коммерсантъ

Жители многоквартирного дома в российской столице попросили соседей не плевать и не сморкаться в зеркало. Фото объявления с такой просьбой опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

Объявление появилось в многоквартирном доме на улице Полины Осипенко. «Уважаемый сосед! Пожалуйста, не плюйте и не сморкайтесь на зеркало! Давайте уважать и себя, и друг друга! Или хотя бы детей!» — гласит оно.

Ранее жители одного из подъездов «хрущевки» №28 на Севастопольском проспекте в столичном районе Черемушки решили отметить «праздник блевотины». Так владельцы квартиры своеобразно обратили внимание на неубранный подъезд и общедомовую территорию.

Жители подмосковных Химок, в свою очередь, поздравили яму, которая почти два года находится у дома №3 на улице Машинцева. Когда яме исполнилось 600 дней, на забор возле нее местные жители повесили три желтых шара с юбилейными цифрами.

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