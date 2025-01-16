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16:18, 16 января 2025Культура

Звезду «Елок» Чиповскую заподозрили в романе с молодым актером

Актриса Анна Чиповская после развода вышла в свет с коллегой Никитой Григорьевым
Ольга Коровина
Анна Чиповская

Анна Чиповская. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актрису Анну Чиповскую заподозрили в романе с коллегой. Совместные фотографии с предполагаемым возлюбленным, актером Никитой Григорьевым, она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летний Григорьев известен по ролям в сериалах «Триггер» и «Дылды». Вместе с Чиповской он посетил мероприятие по случаю дня рождения актрисы Юлии Хлыниной, ранее пара была замечена на одной из светских новогодних вечеринок. Тогда же появились слухи о разводе Анны с актером Дмитрием Ендальцевым после года брака.

Анна Чиповская известна по ролям в постановках МХТ имени Чехова, сериалах «Пассажиры» и «Первый класс», а также новогодней франшизе «Елки». Кроме того, 37-летняя актриса сыграла в одном из самых ожидаемых фильмов года — «Пророк. История Александра Пушкина».

В декабре стало известно о расставании одной из самых обсуждаемых пар года. Актеры нашумевшего проекта «Слово пацана» Анна Пересильд и Ярослав Могильников сообщили, что они больше не вместе.

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