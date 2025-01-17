Врачи из Приморья дважды за четыре дня спасли от инсульта 19-летнего россиянина

19-летний россиянин дважды за четыре дня пережил инсульт. Об этом сообщается на портале находкинской городской больницы в Приморье.

Как рассказали медики, в первый раз молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии — он не мог самостоятельно глотать, была парализована часть тела. Благодаря своевременному вмешательству врачей, удаливших тромб, пациента спасли, паралич прошел, к нему даже начала возвращаться речь.

Однако два дня спустя у молодого человека снова случился инсульт, ему вновь потребовалась операция. Оказалось, что причиной инсультов стало больное сердце — у пациента была воспалена оболочка этого органа, из-за чего повредились клапаны и появились тромбы.

«Спустя полтора месяца молодой мужчина заново учится ходить самостоятельно и набирается сил», — рассказали врачи.

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