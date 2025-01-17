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12:16, 17 января 2025Силовые структуры

Аферистка предлагала вкладываться в криптовалюту и похитила свыше 27,5 миллиона рублей

В Москве задержали криптоинвестора по обвинению в хищении 27,5 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом в пятницу, 17 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина на протяжении долгого времени продвигала себя в социальных сетях как успешного специалиста в вопроса инвестиций в криптовалюту. Подозреваемая предлагала пройти платные курсы и рассказывала, что готова брать чужие деньги под гарантированную прибыль. Одна из потерпевших обратилась в полицию, после того как лишилась по вине аферистки 27,5 миллиона рублей. Полиция устанавливает других граждан, пострадавших от деятельности «криптоинвестора».

Ранее сообщалось, что мошенники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в Telegram.

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