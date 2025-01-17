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13:31, 17 января 2025Силовые структуры

Бердский маньяк решил обжаловать пожизненный срок

Бердский маньяк Юдин решил обжаловать пожизненный срок в Верховном суде
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Бердский маньяк» Михаил Юдин подал жалобу на свой приговор о пожизненном лишении свободы в Верховный суд России. Об этом сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. 2 декабря 2004 года суд приговорил Юдина к пожизненному лишению свободы. Он уже пытался оспорить приговор. Мужчина отбывает наказание в колонии «Полярная сова». На его счету пять расправ и 23 разбойных нападений, грабежей, изнасилований.

12 августа 1998 года осажденный напал на женщину и изнасиловал ее. В 1999 году он совершил первую расправу над 16-летней девушкой.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о мужчине, которого судили за преступления «бердского маньяка». 50-летний житель Новосибирска Алексей Гаськов признался в преступлении, которое совершил его приятель Юдин. В результате Гаськова судили, но выяснилось, что он оговорил себя.

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