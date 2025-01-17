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23:59, 17 января 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ заявили депутатам Рады о желании закончить конфликт

Депутат Бурмич: Бойцы ВСУ хотят закончить воевать в 2025 году из-за нехватки сил
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили желание завершить военные действия в первой половине 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич в эфире телеканала Live.

Он рассказал, что на встрече с парламентариями военнослужащие намекнули о необходимости закончить конфликт, объяснив, что армия испытывает нехватку ресурсов и западной помощи.

Депутат задался вопросом, хватит ли у украинских войск ресурсов в случае продолжения конфликта. «Я бы не хотел его (ответ — прим. «Ленты.ру») озвучивать», — сказал Бурмич.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. При этом, подчеркнул он, условия его окончания должны быть достойными для Киева и всей Европы.

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