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14:08, 17 января 2025Культура

Брэд Питт почувствовал облегчение после развода с Анджелиной Джоли

US Weekly: Актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с Анджелиной Джоли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с артисткой Анджелиной Джоли. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на инсайдера.

«[Он испытывает] огромное чувство облегчения, что все закончилось», — сказал собеседник портала, отметив, что «тяжесть снята». По словам источника, актер «хочет вернуть свою жизнь в нужное русло и оставить все это позади».

В конце декабря Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода. По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади».

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