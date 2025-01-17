Брэд Питт почувствовал облегчение после развода с Анджелиной Джоли

US Weekly: Актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с Анджелиной Джоли

Американский актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с артисткой Анджелиной Джоли. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на инсайдера.

«[Он испытывает] огромное чувство облегчения, что все закончилось», — сказал собеседник портала, отметив, что «тяжесть снята». По словам источника, актер «хочет вернуть свою жизнь в нужное русло и оставить все это позади».

В конце декабря Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода. По словам юриста, «Анджелина измотана, но рада, что эта часть позади».