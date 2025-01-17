Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 17 января 2025Россия

Число пострадавших при массовом отравлении в российском санатории выросло

РПН Красноярского края: У постояльцев санатория «Сосновый бор» выявили норовирус
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Число пострадавших при массовом отравлении в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выросло до 33 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по региону.

По информации службы, в анализах заболевших постояльцев санатория выявили РНК норовируса второго типа.

«Санаторий приостанавливает свою работу (...) Проведен отбор проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды из водоразборных кранов, а также обследуется персонал пищеблока», — сообщили в РПН.

Ранее сообщалось, что в санатории отравились 32 человека. Предположительно, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой. По данным Следственного комитета, у пострадавших наблюдались тошнота, головокружение и повышенная температура.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

      Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

      Москвичей предупредили о непогоде в пятницу

      В Раде назвали число переводимых в боевые части тыловых военных

      В возможном снижении поставок нефти Норвегией увидели пользу для России

      На Украине заявили о взятии российскими военными трех населенных пунктов в ДНР

      Женщина пожаловалась на открыто изменяющего с тревел-блогершей мужа и получила совет

      Повару российского детсада отрезало четыре пальца мясорубкой

      Российские полицейские задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

      Число пострадавших при массовом отравлении в российском санатории выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше