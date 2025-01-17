Число пострадавших при массовом отравлении в российском санатории выросло

РПН Красноярского края: У постояльцев санатория «Сосновый бор» выявили норовирус

Число пострадавших при массовом отравлении в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выросло до 33 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по региону.

По информации службы, в анализах заболевших постояльцев санатория выявили РНК норовируса второго типа.

«Санаторий приостанавливает свою работу (...) Проведен отбор проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды из водоразборных кранов, а также обследуется персонал пищеблока», — сообщили в РПН.

Ранее сообщалось, что в санатории отравились 32 человека. Предположительно, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой. По данным Следственного комитета, у пострадавших наблюдались тошнота, головокружение и повышенная температура.