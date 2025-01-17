Депутат Рады подал апелляцию с требованием назначить выборы президента Украины

Депутат ВР подал апелляцию на решение суда назначить выборы президента Украины

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, что подал апелляцию на решение Верховного суда о назначении выборов президента республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подал апелляцию на решение Верховного суда, которым [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его подельникам (...) разрешили нарушать Конституцию и не проводить выборы», — написал Дубинский.

По его словам, решение принял судья Семен Стеценко, которого, по мнению депутата, покрывает глава офиса президента Андрей Ермак, которого Дубинский обвинил в работе на Кремль.

Ранее нардеп заявил, что Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры. По мнению Дубинского, Зеленский увеличит удары дальнобойный оружием, что «будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца».