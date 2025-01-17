Европейская страна нарастила закупки российского газа до двухлетнего максимума

РИА Новости: Словакия потратила 151,2 млн евро на импорт газа из России в ноябре

По итогам ноября 2024 года Словакия потратила на импорт российского природного газа в общей сложности 151,2 миллиона евро, что стало максимальным показателем с февраля 2023 года. О наращивании европейской страной ввоза этого вида топлива из РФ до двухлетнего максимума сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В месячном выражении закупки увеличились на 22 процента, а в годовом — более чем на четверть. В целом за первые одиннадцать месяцев 2024 года объемы экспорта российского трубопроводного газа в Словакию достигли отметки в 1,2 миллиарда евро. В денежном выражении показатель просел на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

В ноябре Словакия заняла третье место в списке крупнейших европейских импортеров российского природного газа. Лидером по этому показателю стал Венгрия, закупившая за отчетный период топливо из РФ на максимальные с начала 2024 года 257,6 миллиона евро (плюс 12 процентов в месячном и 9 процентов в годовом выражении). На втором месте оказалась Греция (163,7 миллиона евро, плюс 9,4 и 9 процентов соответственно).

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat сообщило о падении импорта странами ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из России до минимума с августа. В ноябре государства этого региона приобрели у РФ этого вида топлива на общую сумму в 592,2 миллиона евро. В годовом выражении показатель просел на 18 процентов, а в месячном — на 16 процентов. За первые одиннадцать месяцев экспорт российского СПГ в европейском направлении просел на 15 процентов, до 6,3 миллиарда евро.