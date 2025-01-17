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19:06, 17 января 2025Экономика

Вдова Градского потребовала миллионную компенсацию за потоп в квартире

Вдова Градского оценила ущерб от потопа в унаследованной квартире в 5,5 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В квартире, оставшейся после кончины певца и композитора Александра Градского, произошел потоп. Какие претензии управляющей компании предъявила вдова народного артиста, пишет WomanHit со ссылкой на Тверской районный суд.

Речь идет об элитной московской квартире на Тверской улице. В начале декабря из-за прорыва батареи жилье затопило. Ущерб в результате коммунальной аварии нанесен не только интерьеру, оставшемуся неизменным после ухода Градского, но и дорогостоящим предметам антиквариата. Вдова музыканта Марина Коташенко требует у ГБУ «Жилищник» компенсировать причиненный урон и подала в суд. Сумма претензий, по информации издания, составляет 5,5 миллиона рублей с учетом как прямых убытков, так и неустойки. Заседание назначено на 3 февраля.

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Его последняя жена Марина Коташенко и дети получили в качестве наследства в общей сложности 22 объекта недвижимости. Старшие дети исполнителя оказались недовольны решением о разделе имущества и выразили подозрения, что Коташенко пустит полученное наследство с молотка.

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