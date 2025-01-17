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16:46, 17 января 2025Из жизни

Койот спрятался в холодильнике супермаркета среди молочных продуктов и отказался вылезать

В США койот спрятался в витрине с молочными продуктами и отказался вылезать
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США койот пробрался в супермаркет, спрятался в холодильнике и не хотел оттуда вылезать. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в Чикаго в понедельник, 13 января. Один из покупателей заметил животное в витрине-холодильнике с молочными продуктами. На место прибыли полицейские и сотрудники службы контроля животных. Посетителей попросили отойти от витрины, после чего двое мужчин попытались выманить хищника, который не желал выбираться.

Происходящее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина подталкивает зверя шваброй, а затем вытягивает за хвост. Испуганный койот сразу же снова нырнул в холодильник. Наблюдавшие за поимкой койота ахнули от неожиданности — вероятно, они ожидали увидеть опоссума или енота, а не опасного хищника.

В конце концов койота поймали. Представители Центра реабилитации дикой природы Флинт-Крик забрали его около семи часов вечера для ветеринарного осмотра. Койот оказался здоров. Его выпустят на природу после более детального обследования. Никто из посетителей и сотрудников супермаркета не пострадал.

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