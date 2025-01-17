Телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в плавках и цветном платке на шезлонге

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном образе на шезлонге. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда предстала перед камерой в цветном шелковом платке, повязанном в области груди, и черных плавках с ультранизкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело. «Весь отпуск провела в разных платках. Влюбилась в них, может временно, а может навсегда. Ничего не жмет и очень удобно», — написала она.

Ранее в январе 42-летняя Наталья Подольская позанималась спортом в откровенном наряде. Она предстала перед камерой в облегающем красном кроп-топе и черных мини-шортах с заниженной талией.