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11:56, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине признали практически полную потерю Времевки

Deep State: ВС России практически полностью взяли Времевку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил России практически полностью взяли населенный пункт Времевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на украинский аналитический центр Deep State.

«Большая часть деревни за минувшие сутки была захвачена, в "серой зоне" остается лишь северная окраина», — пишет издание.

Отмечается, что потеря населенного пункта усложнит оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающей Великой Новоселки, поскольку блокирует западную часть поселка, являющегося последним крупным укрепрайоном украинской армии на юго-западе ДНР.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое. Кроме того, отмечается, что подразделениям Вооруженных сил России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного и в Часовом Яре.

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