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05:07, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о бессмысленности действий США

Кулеба: В реальности США лишь кажутся великими, но не могут решить все проблемы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») заявил о бессмысленности действий США. По его словам, Штаты лишь кажутся великими, но не могут решить все проблемы.

«Есть картинка, что великая могущественная Америка сейчас придет и решит все проблемы. Потом наступает реальность: Америка даже что-то делает, а лучше не становится», — отметил он.

Дипломат добавил, что на третьем этапе возникает мысль о том, что если США перестанут делать и то, что делает сейчас, тогда возникнут еще большие трудности.

Ранее в США заявили, что вмешательство в конфликт на Украине противоречит интересам Вашингтона. Отмечалось, что конфликт важен исключительно для европейских стран.

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