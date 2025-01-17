На Украине заявили о бессмысленности действий США

Кулеба: В реальности США лишь кажутся великими, но не могут решить все проблемы

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») заявил о бессмысленности действий США. По его словам, Штаты лишь кажутся великими, но не могут решить все проблемы.

«Есть картинка, что великая могущественная Америка сейчас придет и решит все проблемы. Потом наступает реальность: Америка даже что-то делает, а лучше не становится», — отметил он.

Дипломат добавил, что на третьем этапе возникает мысль о том, что если США перестанут делать и то, что делает сейчас, тогда возникнут еще большие трудности.

Ранее в США заявили, что вмешательство в конфликт на Украине противоречит интересам Вашингтона. Отмечалось, что конфликт важен исключительно для европейских стран.

