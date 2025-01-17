На Западе раскрыли сценарии возможного размещения миротворцев НАТО на Украине

The Telegraph: Миротворцев НАТО на Украине могут разместить около буферной зоны

Миротворцев НАТО на Украине могут разместить около демилитаризованной буферной зоны на границе с Россией. Сценарии возможного размещения военных альянса показала британская газета The Telegraph.

«Миротворческие силы НАТО, в том числе британские войска, размещены вдоль линии фронта на Украине», — предлагает издание в качестве одного из вариантов размещения военных альянса.

Кроме того, войска НАТО могут быть привлечены для защиты Киева, позволяя Вооруженным силам Украины сосредоточиться на сдерживании российских войск.

В третьем случае, солдаты НАТО обучают украинских военных в западных регионах страны под защитой систем противовоздушной обороны, размещенных в Польше.

Ранее The Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой сделки по прекращению конфликта. Уточняется, что подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.