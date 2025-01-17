Названы симптомы отравления парами мазута

Пульмонолог Пальман выразил сомнение в отравлении волонтеров парами мазута

Основные симптомы отравления парами мазута назвали в материале «360.ru». В нем указано, что при их попадании в дыхательные пути могут слезиться глаза, повышаться возбудимость центральной нервной системы, учащаться пульс, а также появляться головокружение и общая слабость.

Кроме того, при легких отравлениях может возникнуть кашель, чувство сухости в горле, а при длительном воздействии паров мазута могут быть приступы удушья, атрофического ринита. При этом врач-пульмонолог первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман в беседе с изданием высказал сомнения относительно токсичности мазута, с последствиями выброса которого борются российские волонтеры.

«Если рассуждать теоретически: мазут не очень летучая субстанция. Морской берег, открытое пространство, ветер — каким образом там могут создаться какие-то концентрации нефтепродуктов, да еще и зимой? Это вопрос причинно-следственной связи», — порассуждал он, отметив, что у него, как у врача, есть сомнения относительно новостей об отравлении волонтеров.

Врач пояснил, что они чистят пляжи уже не первый день и даже не первую неделю. При этом в случае высокой концентрации вредных веществ отравления начались бы уже в первые дни. «А что там сейчас, мне непонятно», — резюмировал Пальман.

Накануне стало известно, что волонтеры, участвующие в очистке пляжей от мазута в Анапе, начали обращаться в медучреждения с жалобами на головную боль и тошноту.

