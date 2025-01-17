Опальному принцу Гарри согласились предоставить вооруженную охрану на родине

Комиссар лондонской полиции Марк Роули предложил принцу Гарри вооруженную охрану

Принцу Гарри — младшему сыну короля Великобритании Карла III — согласились предоставить вооруженную охрану столичной полиции во время его предстоящего визита на родину. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на собственный источник.

В январе принц Гарри прибудет из США в Лондон на заседание суда по его совместному с бывшим заместителем лидера Лейбористской партии Томом Уотсоном иску против медиахолдинга Руперта Мердока News Group Newspapers (NGN).

По словам инсайдера Daily Mirror, комиссар Службы столичной полиции Марк Роули предложил предоставить опальному младшему сыну Карла III охрану на время пребывания в Лондоне. «Он предлагает ему ограниченную полицейскую защиту. Столичная полиция пытается набрать сотрудников, у которых будут выходные, потому что там не так-то много свободных людей», — заявил источник.

Кроме того, как пишет издание, родные предлагали принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время его визита в Лондон, однако он отказался. Младший сын короля прибудет в Великобританию без супруги и детей.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя обязанности действующих членов королевской семьи и уехали жить в США. После этого в Великобритании их лишили государственной охраны. Принц Гарри подал апелляцию против министерства внутренних дел (Хоум-офиса) с требованием вернуть охрану, но проиграл суд в феврале 2024 года.

Ранее принц Гарри опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. Младший сын Карла III заявил, что, если верить СМИ, они с супругой купили 10-12 домов и развелись столько же раз.

