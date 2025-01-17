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12:12, 17 января 2025Путешествия

Падение обломков Starship сняли на видео из кабины пассажирского самолета

Пилоты пассажирского самолета сняли на видео падение обломков ракеты Starship
Мария Борисова
Мария Борисова

Пилоты пассажирского самолета сняли на видео падение обломков космического корабля Starship компании SpaceX. На ролик, распространившийся в соцсетях, обратил внимание Telegram-канал AviaNews.

На кадрах видны части ракеты, падающие с неба и сгорающие в атмосфере. Не уточняется, экипаж какого рейса запечатлел происходящее из кабины.

Космический корабль компании SpaceX Илона Маска разрушился во время седьмого испытательного запуска. Разрушилась верхняя часть ракеты, нижнюю удалось вернуть на Землю.

Ранее сообщалось, что сразу несколько воздушных судов в Карибском бассейне были вынуждены изменить маршруты полета или развернуться, чтобы не попасть под обломки Starship.

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